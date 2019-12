. Tutti, nessuno escluso, senza sottovalutare l'influenza totale di Antonio Conte che vede un potenziale importante nel gioiello classe 2000 svedese. Da qui è nato il nuovo incontro in settimana per provare a mettere le mani su Dejan:pur di bloccarlo in vista dell'annata 2020/2021, la promessa è forte ma la famiglia Percassi accetta con l'opzione di vendere lo svedese anche a gennaio (per poi trasferirlo formalmente a giugno) se un altro club offrisse di più. Insomma,; l'Inter però mantiene la sua pole position.- In questa trattativa tra Atalanta e Inter, abile in estate a prendere Dejan seppur in prestito, unica formula consentita dalla Dea. Ebbene, di fronte alla richiesta nerazzurra di liberarlo già nelle prossime settimane,facendo rispettare i patti estivi. Per far cambiare idea servirebbe un, più che sotto forma di contropartite tecniche seppur gradite. Insomma, il Parma libera lo svedese solo a giugno se non a fronte di un riconoscimento serio, elevato. L'Inter per adesso ragiona sull'estate con l'Atalanta senza turbare il Parma, ma sa qual è la strada per anticipare i discorsi. Difficilissima, però pur di non perdere Kulusevski c'è da tenersi pronti....