Dejan Kulusevski, esterno di proprietà della Juve, al momento in prestito al Parma, spiega alla Gazzetta dello Sport il motivo della scelta presa in gennaio, quando ha preferito il club bianconero all'Inter, che pure lo voleva: "Sarri è stato simpatico, mi ha messo a mio agio. Conoscevo il suo Chelsea e il suo tipo di gioco. Anche per questo ho scelto la Juve. Eriksen in difficoltà? Esatto. Con Conte i movimenti sono diversi, come l’assetto tattico. E il mio dubbio era proprio questo​".