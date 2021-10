Giocava meglio nelle giovanili dell’Atalanta, nel Parma? Sì, giocava meglio. Partiva, per lo più sulla destra, seminava centrocampisti, terzini e spesso dalla diagonale infilava di sinistro con un colpo di biliardo. Ogni tanto lo fa anche in bianconero. Ogni tanto. Sovente s’ingolfa a centrocampo, inciampa, si fa togliere la palla e per recuperarla commette fallo. Soprattutto, gioca sempre spalle alla porta come se avesse in uggia la progressione, il taglio, il triangolo da iniziare o da chiudere.