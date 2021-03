Intervenuto dal ritiro della Svezia, Dejan Kulusevski ha parlato della stagione della Juve, ammettendo: "È una delusione, assolutamente. Siamo la Juventus e vogliamo vincere il campionato ogni anno, abbiamo passato un periodo difficile. Dobbiamo iniziare a giocare meglio, dobbiamo mostrare un gioco molto migliore di quello che abbiamo mostrato, poi guarderemo i risultati".



SULL'UMORE DEL CLUB - "È chiaro che questa non è l'atmosfera che vogliamo che ci sia. Alcuni giorni sono più difficili di altri, ma è lì che si mettono in mostra i veri campioni. È lì che devi allenarti più duramente e non accontentarti di meno. Tutti hanno bisogno di guardarsi allo specchio e fare meglio".



SULLA 'LITE' POST-BENEVENTO - "Non ho visto niente di tutto questo".



SULLA SUA STAGIONE - "È andata bene, non è la cosa più facile del mondo entrare alla Juventus a 20 anni e giocare tante partite quante ne ho giocate io. Faccio fatica, ma penso che sia io che la squadra facciamo del nostro meglio. È stata una cosa completamente nuova, nella squadra in cui giocavo prima avevo molto più palla, ora devo adattarmi molto di più ai giocatori con cui gioco. È stata una cosa completamente nuova per me e probabilmente ci vorrà del tempo, ma è molto utile. Soprattutto ci sono stati molti cambiamenti di posizione e non ci sono abituato. Ho giocato in una nuova posizione in ogni partita ed è stato molto utile, ma sento di essere molto vicino a dove voglio essere. Manca solo l'ultima cosa".