Un pareggio di carattere. In emergenza, al fotofinish, con l’uomo meno atteso, Grassi, che dopo tanta sofferenza per gli infortuni ritrova il sorriso e regala un punto prezioso al Parma. Che rallenta nella corsa all’Europa ma frena la lotta salvezza del Brescia. Migliore per lunghi tratti, merito di Sabelli e Balotelli, ingenuo nel finale, quando perde l’occasione di uscire dalla zona retrocessione.



SUPER JORONEN - I punti in palio, per l’Europa League e per la salvezza, due squadre che giocano a calcio, i talenti Kulusevski e Tonali. Anche senza Balotelli, inizialmente in panchina per un affaticamento muscolare, ci sono tante ragioni per vedere Parma-Brescia, che non ci mettono molto a confermare le attese. Pronti via subito due occasioni: Sepe è attento su un tocco da due passi di Spalek, Gervinho alza sopra la traversa un buon pallone servitogli in verticale. Proporre calcio è l’imperativo di entrambi gli allenatori, che non aspettano, preferiscono giocare a viso aperto, a ritmi alti. Per la gioia di chi guarda le loro squadre. Dopo un colpo di testa alto di Chancellor, Gervinho torna a essere protagonista, servito da Kulusvevski calcia appena dentro l’area di rigore, ma trova sulla sua strada un grande Joronen.



PAREGGIO INGIUSTO - Manca il gol, non le occasioni. Il Parma ne ha due con Kulusevski (ancora Joronen) e Gagliolo (respinge Chancellor), il Brescia sfiora il vantaggio con Donnarumma che approfitta di un tocco all’indietro sbagliato, salta Sepe ma mette clamorosamente sull’esterno della rete. Sigonri, che bel match! Se abbassi la testa per guardare cosa combinano Lecce e Bologna corri il rischio di perderti qualcosa. A Hernani e Kulusevski rispondono Donnarumma e Torregrossa (tutti i tiri fuori bersaglio), l’ultimo squillo del primo tempo è una punizione da limite calcia alta da Bruno Alves. Si va al riposo sullo 0-0, una bugia, per quello che si è visto.



ANCORA BALOTELLI, POI GRASSI! - La ripresa è meno vibrante, con tanti duelli e nessun tiro pericoloso, fino al 58’ quando Bruno Alves con un pallonetto prova a sfruttare un’indecisione in uscita di Joronen, senza però grande convinzione. Esce Gervinho (fastidio muscolare, al suo posto Grassi), entra Balotelli (gli lascia il posto Donnarumma) e proprio una finta di Supermario libera Mateju al cross, messo fuori da Spalek. Il Parma fatica a ripartire, nonostante un Kulusevski volenteroso, gioca meglio il Brescia, trascinato dalle geometrie di Tonali e dallo stantuffo Sabelli (perché le big non lo guardano?), il vantaggio, meritato, arriva al 27’ della ripresa con Balotelli che, in posizione regolare, devia un tiro di Torregorossa. Il Parma si getta all’attacco, senza prime punte in panchina, D’Aversa mette dentro Kucka, ma è ancora il Brescia a sfiorare il gol con Balotelli, che calcia fuori dal limite. L’assalto finale porta a un tiro pericoloso di Kulusevski (prova difficile ma ancora una volta di grande qualità, se l'Inter lo prende fa un affare) e proprio quando il match sembrava destinato a chiudersi sullo 0-1 la testa di Grassi su invito dell'ex Atalanta (non segnava dal maggio 2018) rimette tutto in equilibrio. Il Grinch che rovina il Natale del Brescia è lui. Il Brescia perde l’occasione di uscire dalla zona retrocessione, Corini perde la pazienza e viene espulso per proteste. Finisce 1-1, sarà un Natale più felice soprattutto per il Parma.









IL TABELLINO



Parma-Brescia 1-1 (0-0)



Parma (4-3-3): Sepe; Darmian, Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo; Brugman (29’ s.t. Kucka), Hernani, Barillà (36’ s.t. Pezzella); Gervinho (10’ s.t. Grassi), Sprocati, Kulusevski.



Brescia (4-3-1-2): Joronen; Sabelli, Chancellor, Cistana, Mateju; Bisoli, Tonali, Romulo; Spalek (38’ s.t. Martella); Donnarumma (15’ s.t. Balotelli), Torregrossa (33’ s.t. Morosini).



Arbitro: Fourneau di Roma



Gol: 27’ s.t. Balotelli (B), 48’ s.t. Grassi (P)



Ammoniti: 28’ p.t. Cistana (B), 24’ s.t. Hernani (P), 24’ s.t. Gagliolo (P), 30’ s.t. Mateju (B), 49’ s.t. Grassi (P)



Espulsi: 49’ s.t. Corini (B)