Dejan Kulusevski è uno degli obiettivi di mercato dell'Inter, della Juventus e non solo e parlando a Metro in Inghilterra dopo la partita della Svezia il centrocampista del Parma ha risposto alle speculazioni di mercato sul suo futuro.



PARMA - "Sono molto felice al Parma. Sto bene e ho trovato il club perfetto per me in questo momento".



MERCATO - "Sto giocando bene quindi credo sia normale che si scriva di altri club che mi vogliono. Io non ci penso anche perché ho un contratto annuale col Parma e l'accordo con l'Atalanta è per tutto l'anno quindi non credo sia possibile un trasferimento a gennaio".