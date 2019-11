Dejan Kulusevski recentemente è stato accostato all’Inter per gennaio. Così ne ha parlato anche Roberto D’Aversa, allenatore del Parma: “Kulusevski via a gennaio? Non voglio nemmeno pensare che vada via qualche titolare dalla mia squadra, in questa situazione. Conte dovrà fare la ronda da qualche altra parte (ride, ndr). Ho un ottimo rapporto con lui, capisco che numericamente sono in difficoltà: è una rosa di grande qualità, ma corta. Più che sistemare i suoi problemi, devo io sistemare la nostra, di situazione”.