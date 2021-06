Dejanpositivo al Coronavirus nel ritiro della sua, che sta preparando glipronti a partire domani. Ma ora, dai social, spunta il video di una festa privata alla quale ha presenziato l'esterno offensivo della Juventus: nessuna mascherina, altre persone presenti (senza mascherina), nessuna prevenzione. E vedere questo video pochi giorni prima della positività, e pochi giorni prima dell'amichevole con l'Armenia, ha alimentato polemiche. La clip mostrache si filma al piccolo raduno e poi riprende anche il noto rapper svedese, anche lui tra i partecipanti.Janne Andersson, commissario tecnico della Svezia, ha parlato con Kulusevski, dicendo poi la sua alla stampa: "Dejan è stato invitato da sua sorella e suo cognato a una cena in un appartamento privato. Quando è arrivato, ha trovato anche alcuni dei suoi amici. Erano lì per fargli una sorpresa". Lo staff, comunque, è fiducioso, in quanto la carica virale è bassa: "Non verrà sostituito, al suo posto non chiameremo nessun altro in nazionale".