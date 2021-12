Acquistato dall'Atalanta e lasciato al Parma nonostante sembrasse subito utile per la Juve di Maurizio Sarri, poi gestito come un titolare da Andrea Pirlo, infine relegato al ruolo di giovane che deve crescere da Max Allegri. Un ruolo che non gradisce particolarmente. Così lo svedese non rientra nella categoria dei giocatori che vogliono restare a ogni costo in bianconero, anziD'altronde già la scorsa estate aveva cominciato a guardarsi attorno, in extremis c'era stata soprattuttoa pensare al colpo di ritorno, ma non c'era stato né il tempo né il modo di approfondire il discorso. Strada facendo per la Juve è diventato sempre più un giocatore sacrificabile, pure laaveva fatto più di un pensierino a Kulusevski, ma è la Premier a chiamare più forte.La Juve crede nel valore dello svedese, per rinunciare a lui deve essere sicura di non avere rimpianti, una condizione è quella di poter per esempio girare un ricco incasso su altri obiettivi.gli Spurs di Fabio Paratici sanno ovviamente tutto di lui e l'ex ds bianconero era l'uomo che riteneva Kulusevski incedibile finché si trovava al timone dell'area sportiva juventina. L'Arsenal poi sta cercando gli uomini giusti per dare il via al definitivo salto di qualità della squadra che con Mikel Arteta sembra aver trovato la strada giusta per tornare in Champions.