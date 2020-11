Dejan Kulusevski contro Kylian Mbappé. Una sfida che potrebbe condizionare i prossimi decenni, con il giovane juventino che sfida il campione del mondo in carica. Lui che già un anno fa dichiarava: "Tra i giovani è il numero uno, una follia di giocatore, fuori dal mondo in tutto. Fisicamente è mostruoso e ora anche tecnicamente: ogni tiro, un gol. Siamo la generazione che cambierà il calcio. Rispettosi ma paura di niente: ormai la porta aperta. E se Mbappé fa quelle cose, possiamo provarci anche noi. Adesso spacchiamo tutto". Questa sera i due saranno di fronte nella gara tra Francia e Svezia, con Kulusevski che nei giorni scorsi ha mandato un messaggio chiaro sulle sue intenzioni: "La Francia è forte, ma andiamo da loro per vincere".