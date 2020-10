Dejan Kulusevski fa discutere in Svezia: il centrocampista della Juve, la cui esclusione contro la Francia aveva creato un gran polverone, ieri ha giocato tutto il match contro la Croazia, come esterno destro nel 4-4-2.



PARLA KALLSTROM - Prestazione sottotono per lui, con l'ex centrocampista Kim Kallstrom che non gli ha risparmiato critiche: "Il ct Andersson ha bisogno delle doti di Kulusevski in campo, ma non credo che fosse pronto ad affrontare le critiche se non lo avesse schierato. Per me è la scelta giusta sia dal punto di vista sportivo che da quello mediatico. Penso che Kulusevski dovrebbe giocare viste le sue qualità, ma ci sono anche motivazioni diverse dietro a questa decisione".