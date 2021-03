L’Inter aveva un solo jolly da calare nel mare mosso del calciomercato e se l’è giocato benissimo, lavorando per priorità, visto che l’obiettivo era quello di migliorare sensibilmente la corsia di destra.e a qualche mese di distanza possiamo dire che la società nerazzurra ha vinto la propria scommessa.Sia chiaro, non perché Kulusevski e Tonali siano scelte sbagliate, tutt’altro, lo juventino e il milanista sono talenti di valore che si affermeranno, mache dopo un breve periodo di adattamento ha subito schiacciato il piede sull’acceleratore, riuscendo a soddisfare anche un tecnico esigente come Antonio Conte, maniacale nella cura dei dettagli e attento alla fase difensiva, spesso trascurata in altri campionati.L’Inter ha seguito la logica, ha fatto di necessità virtù e ha investito il budget su Hakimi, costato 40 milioni. Gli stessi sborsati da Milan e Juve per assicurarsi rispettivamente Tonali e Kulusevski, calciatori che ha rincorso anche Beppe Marotta.e prima di ogni cosa hanno voluto sistemare la casella, di destra, indovinando l’investimento.girando sul mercato tutto il ricavato dell’argentino. Mossa che si è poi rivelata perfetta.