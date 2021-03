Marash Kumbulla, difensore della Roma, parla al Daily Telegraph, tornando sulla sua scelta di vestire la maglia giallorossa: "L’anno scorso alla fine ho preferito rimanere in Italia per giocare in uno dei club più importanti della Serie A. E ho fatto la scelta giusta. Sono in una società con grande tradizione, tifosi fantastici e un progetto ambizioso. Ma la Premier League è uno dei miei campionati preferiti, quindi in un futuro perché no? Mai dire mai...".



SULLA STAGIONE A ROMA - "Non mentirò: quando sono arrivato non è stato facile perché venivo da una piccola città. A Roma tutto è più grande. È una città enorme e l’integrazione è stata un po’ complicata all’inizio, ma impari presto ad adattarti a situazioni differenti e ora sono felice in questo momento della mia carriera".