Il difensore albanese della Roma, Kumbulla (ex Verona) ha dichiarato in un'intervista a SportWeek: "All'inizio è stato complicato e ho fatto fatica ad ambientarmi, ma adesso mi sento come a casa. Sogno di diventare un pilastro della Roma, aiutandola a vincere qualcosa. Non è facile, ma facciamo di tutto per arrivarci".