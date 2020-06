Edy Reja dice la sua su Kumbulla. Il ct dell'Albania parla così del giovane nazionale albanese in forza all'Hellal Verona in un'intervista al Corriere dello Sport: "E' un difensore intelligente, molto bravo negli anticipi, forte nel gioco aereo, soprattutto è un ragazzo con la testa sulle spalle: possiede ancora grandi margini di miglioramento. E’ molto attento, si muove a testa alta, guarda le posizioni, ha senso tattico. Grande spessore e ancora giovane, appena ventenne ma già con una discreta esperienza. Mi aspetto una crescita ulteriore. E’ completo, pensa al calcio, credo possa diventare un giocatore di grande livello. E' un colpo di mercato perché è giovane e completo. L’ho visto giocare da centrale e credo sia il suo ruolo naturale, ma sta facendo benissimo anche come terzo centrale di sinistra, è particolarmente adatto alla difesa a tre, può coprire tutte e tre le tre posizioni. L’ho visto muoversi anche a destra, ora con il Verona si disimpegna dalla parte opposta e dimostra spirito di iniziativa, partecipa all'azione, esce in progressione, pensa anche a giocare. Diventerà un top player, per squadre di alta classifica. E’ bello da vedere, prestante fisicamente. Giovani così non ce ne sono in Italia. E’ destro e non ha difficoltà a sinistra, se sai giocare a calcio non si creano problemi, ha una buona personalità. La personalità è un aspetto fondamentale per qualsiasi giocatore. Se indossi le maglie di club come Lazio, Milan o Juve devi averne per emergere. Lui, da questo punto di vista, è uno sicuro. Non gli interessa molto chi c’è intorno, non ha paura. Lo avevo consigliato al Napoli, mi sembrava che a gennaio lo avessero preso o quasi. Le relazioni erano buone, ne avevamo parlato anche con Tare".