Il centrocampista della Spal Jasmin Kurtic parla a La Nuova Ferrara: "Ho più responsabilità, anche in campo cerco di fare meglio. Però per la salvezza non è ancora fatta, non ci deve essere questo pensiero. Basta un minimo e ti metti nei guai. Sono contento di essere qui, con il direttore, il presidente, con la società va tutto bene. Io lavoro sempre per migliorare. Sapevo che il club aveva fiducia in me, sin da quando mi hanno preso dall'Atalanta: i primi sei mesi sono serviti ad ambientarmi, poi tutto è andato per il meglio".