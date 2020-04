Sarebbe dovuto passare in bianconero a gennaio, quando ile laavevano pianificato uno scambio in cui era coinvolto anche, pallino del ds, ma alla fine la trattativa è saltata per motivi più economici che tecnici enon si è più mosso dai piedi della Tour Eiffel. L’intenzione dinon sembra essere quella di puntare sul giocatore in ottica futura, preferendogli il più giovaneoggi in prestito al, ma allo stesso tempo non ha mai tolto gli occhi dal classe ’92 – che peraltro sarebbe più che felice di un trasferimento a Torino – nel quale vede una valida alternativa ad, per colmare i vuoti sull’out di sinistra.– Per il nativo di Fréjus hanno mostrato interesse anche altri top club europei, a cominciare dalfino ad arrivare ade, secondo Canal +, anche. Tuttavia il quotidiano spagnolo Sport ha riportato un importante dettaglio da non sottovalutare: il laterale mancino ha lasciato Moussa Sissoko per affidare la propria gestione alla, società gestita da, ovvero lo stesso procuratore che cura gli interessi di diversi giocatori delquali. Strategia che, inevitabilmente, spalanca la porta ai blaugrana che proprio come la Juventus cercano un valido “secondo violino” sulla fascia sinistra, data la probabile partenza die l’unica certezza che corrisponde al nome di. Adesso la palla passa a Paratici e alla Juventus, che se vuole davvero il francese - il cui contratto scadrà a giugno - dovrà fare i conti con un’altra temibile pretendente.