Napooli, Kvaratskhelia e Cajuste squalificati: quale partita saltano tra Supercoppa e Serie A

Khvicha Kvaratskhelia e Jens Cajuste erano diffidati e sono stati ammoniti nella gara tra Salernitana e Napoli, terminata 2-1 per gli azzurri. Scatterà naturalmente la squalifica, ma sarà in Supercoppa italiana, contro la Fiorentina, oppure in campionato, in casa della Lazio? Ecco tutte le casistiche:



Primo caso - Un giocatore/tecnico, da diffidato, viene ammonito durante la 20ª giornata di Serie A (Lazio-Lecce, Monza-Inter, Fiorentina-Udinese, Napoli-Salernitana): salta il 22° turno di campionato (Lazio-Napoli e Fiorentina-Inter) e gioca la Supercoppa.



Secondo caso - Un giocatore/tecnico viene espulso in semifinale di Supercoppa: salta la finale.



Terzo caso - Un giocatore/tecnico, da diffidato, viene ammonito in semifinale di Supercoppa: salta il 22° turno di Serie A (Lazio-Napoli e Fiorentina-Inter) e gioca la Supercoppa.



Quarto caso - Un giocatore/tecnico, da diffidato, viene ammonito in finale di Supercoppa: salta il 22° turno di Serie A (Lazio-Napoli e Fiorentina-Inter).



Quinto caso - Un giocatore/tecnico viene espulso in finale di Supercoppa: salta il 22° turno di Serie A (Lazio-Napoli e Fiorentina-Inter).



Sesto caso - Un giocatore/tecnico viene ammonito in semifinale entrando in diffida e riceve un giallo in finale di Supercoppa: salta il 22° turno di Serie A (Lazio-Napoli e Fiorentina-Inter).



Settimo caso - Un calciatore/tecnico, da diffidato, viene ammonito sia in semifinale sia in finale: sconta la squalifica nella gara di campionato successiva alla conclusione della Supercoppa (22ª giornata, Lazio-Napoli e Fiorentina-Inter) e, una volta scontata la sanzione, ripartirà con il monte ammonizioni comprensivo delle due sanzioni (es. 6ª sanzione, 11ª sanzione).



SALTERANNO LA LAZIO - E' evidente che siamo in presenza di un avvenimento compreso nella prima casistica, dunque Mazzarri dovrà fare a meno di Kvara e Cajuste nel big match dell'Olimpico.