È finito il tempo dello scetticismo, dell'ipotesi che si possa spezzare la magia della squadra di Luciano Spalletti.I 15 punti di vantaggio in campionato non sono un caso, ma frutto di una superiorità evidente che adesso si vede anche in Champions. Un po' di preoccupazione c'era ieri a Francoforte, il dubbio che il clima europeo potesse far tremare le gambe ai calciatori azzurri. E i primi 20 minuti di intensità, chiusura di ogni spazio e ripartenze feroci dell'Eintracht hanno un po' tenuto in apprensione i sostenitori azzurri. Tempo al tempo,con pazienza, che concede un solo tiro nello specchio all'avversario in tutta la gara eI numeri dei due insieme sono impressionanti, 20 gol e 3 assist per il nigeriano, 12 gol e 13 assist per il georgiano. Qualcosa di impressionante nelle statistiche ma non solo: i due si cercano e si trovano con continuità, dopo soli sette mesi di lavoro insieme si conoscono già a memoria. Uno dei momenti più belli ed emozionanti si è visto ieri, quando Kvara ha sbagliato il rigore e Osimhen è andato a dargli una scossa alzandogli la testa per farlo ripartire più forte e motivato di prima. Nonostante il penalty fallito e un'occasione sciupata a tu per tu con Trapp, alla fine il 77 del Napoli- Nessun paragone, è chiaro. Specialmente con Maradona che resta l'intoccabile. Peròquando nel 1989 portavano la prima Coppa UEFA a Napoli. Una coppia super affiatata, uno inventa, l'altro ha fame di gol come pochi al mondo.(il secondo della storia azzurra),. Osimhen e Kvara sono molto vicini a riportare il tricolore ai piedi del Vesuvio dopo 33 anni dall'ultima volta. Questo di per sé è già un traguardo storico, però la vittoria di ieri dimostra che il Napoli non può porsi dei limiti. 0-2 a Francoforte, con un risultato che poteva essere molto più ampio, vuol dire avere già un piede ai quarti di finale di Champions League. La stima di Guardiola significa tanto, perché oggi i ragazzi di Spalletti sono una certezza, una delle squadre che nessuno vorrebbe incontrare.