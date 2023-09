Il padre di Khvicha Kvaratskhelia, e l'agente Mamuka Jugeli hanno parlato a Calcionapoli24 del futuro del giocatore, legato in più di un'occasione al Real Madrid. Il primo è stato molto chiaro quando ha detto: "Voglio che i tifosi sappiano che Khvicha non vuole cambiare club e darà tutto per il Napoli. Siamo molto grati: qui in Georgia tanti tifano Real Madrid, ma sono sicuro che, nelle partite di Champions, tutti saranno con il Napoli".