Un messaggero del Real Madrid è stato inviato dalla trasmissione televisiva spagnola El Chiringuito de Jugones e ha incontrato Khvicha Kvaratskhelia a Castel Volturno, a poche ore dal ritorno degli ottavi di Champions League del Napoli contro l'Eintracht, portandogli un regalo speciale.



LA MAGLIA DI GUTI - Al fantasista azzurro è stata infatti consegnata la maglia dell'ex madridista Guti, personalizzata con una dedica di quello che era il suo idolo da bambino: "Per Khvicha, grazie per esserti innamorato del mio calcio. Il tuo farà innamorare molti bambini. Spero che ti piaccia la maglietta e che i tuoi sogni si avverino. Spero di vederti presto a Madrid, un abbraccio e a presto". Questa la risposta di Kvaratskhelia: "Ancora grazie per la meglietta e la lettera, lui è una leggenda. Anche io ho un regalo per Guti e glielo manderò presto".