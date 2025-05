Kvaratskhelia: "Amo Napoli, vincerà lo Scudetto e sarà festa. So quanto è forte l'Inter, ma questa Champions..."

Getty Images

Intervistato da Sky nel corso del Media Day aperto del Paris Saint Germain, l'ex-attaccante del Napoli e passato in Francia nel corso del mercato invernale, Khvicha Kvaratskhelia, ha parlato del percorso che farà arrivare il club parigino alla finalissima di Champions League contro l'Inter in programma il 31 maggio all'Allianz Arena di Monaco di Baviera."Quando sono arrivato al PSG, non avrei immaginavo di finire in finale di Champions League, è successo tutto così rapidamente e sono molto felice di essere qui e avere l'opportunità di giocare questa finale. È come un sogno".

"Il viaggio è stato molto, molto lungo. Ci sono stati momenti difficili, ma li ho superati e questo è importante nella carriera di un giocatore di calcio. Porterò sempre la Georgia con me, mi ha dato tutto, mi ha aiutato e sono molto orgoglioso di essere georgiano. Vorrei aiutare il mio paese perché per noi è difficile giocare in un grande campionato, e io sono molto felice di poterlo fare"."Non credo che abbiano bisogno del mio aiuto, loro guardano le partite e sono più bravi di me. Ma certo, qualcosa posso dirla visto che ho già affrontato varie volte l'Inter, so quanto siano forti e se ci sarà un momento in cui i compagni avranno bisogno di me, dirò qualcosa. Lavoriamo tutti insieme".

"Sì, le ho guardate insieme a Gigio (Donnarumma, ndr) e Fabian (Ruiz, ndr). Amiamo il Napoli e penso che vincerà lo scudetto, sarà una festa per la gente di Napoli, lo meritano".