Il nuovo acquisto delsi confessa a Sport Express: "Sognavo di giocare in un grande club. Da piccolo, nel Real Madrid. Il Napoli è uno dei migliori club d’Europa. Quindi il mio sogno si è avverato. Il prossimo obiettivo? Non lo so, vediamo cosa accadrà". Una battuta sul suo nuovo tecnico: "Conho parlato in inglese. Mi aveva parlato della possibilità di trasferirmi al Napoli e se fossi pronto. E' un allenatore molto forte, voglio lavorare con lui".