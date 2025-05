AFP via Getty Images

Kvaratskhelia è campione d'Italia con il Napoli? Cosa dice il regolamento

37 minuti fa



Il Napoli ha vinto il suo quarto scudetto della storia. Lo ha fatto grazie al condottiero Antonio Conte, che ha portato al successo una squadra sicuramente inferiore ad altre del campionato. Nonostante l'addio a gennaio di uno dei giocatori più importanti come Khvicha Kvaratskhelia, approdato al PSG, gli azzurri sono comunque riusciti ad andare fino in fondo.



A proposito dell'attaccante georgiano - che ha subito festeggiato con i parigini la conquista dello scudetto in Francia - la domanda che sorge spontanea è: vista la metà di stagione giocata alla corte di Conte, Kvara è anche Campione d'Italia con il Napoli? Il classe 2001 può considerarsi tecnicamente di nuovo Campione d'Italia anche, se non riceverà la medaglia. Questo perché, come dice il regolamento, non essendo presenti alla cerimonia dello scudetto, i giocatori non hanno il diritto ad avere la medaglia.