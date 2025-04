Kvaratskhelia, eurogoal col PSG in Champions: crescono i rimpianti del Napoli e di Conte

Getty Images

. Sotto gli occhi del principe del Galles, William (tifoso dell'Aston Villa), presente in tribuna insieme al suo primo figlio George. Dopo il botta e risposta fra Morgan Rogers e Desire Doué nel primo tempo, il nazionale georgiano classe 2001 completa la rimonta a inizio ripresa. Quando riceve il pallone sulla sinistra,Il passaggio è di un altro ex calciatore del Napoli, il centrocampista spagnolo Fabian Ruiz, ma questo è un dettaglio di poco conto. Perché. Finora lo svizzero ha raccolto soltanto 4 presenze con la maglia del Napoli senza goal, né assist, per un totale di soli 36 minuti giocati.

Con lui in campo Luis Enrique ha già vinto il campionato e sogna la Champions. Senza di lui, Conte ha perso il primo posto in classifica, almeno per il momento, a favore dell'Inter con 3 punti di vantaggio.Di certo c'è che, a prescindere da come finirà il campionato del Napoli,Nonostante sia sotto contratto fino a giugno 2027.