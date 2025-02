Kvaratskhelia fatica al PSG: "Poco coinvolto". Luis Enrique: "Non c'è una formula magica"

AFP via Getty Images

Un assist all'esordio e un goal, bellissimo, contro il Monaco pernelle sue prime sei partite con la maglia del, che lo ha prelevato dal Napoli a gennaio per. L'ala georgiana, uomo copertina assieme ad Osimhen dello Scudetto degli azzurri nella stagione 2022/23, ha scelto di trasferirsi in Francia e ha regalato un paio di bagliori della sua classe, ma non si è ancora ambientato perfettamente.L'Equipe, noto quotidiano transalpino, analizza così le sue prime settimane sotto la Tour Eiffel:

"Kvaratskhelia, uno degli acquisti più promettenti di quest'inverno, non ha ancora trovato la sua piena espressione tra i campioni francesi; la trasferta di sabato a Tolosa ha messo in luce tutto ciò che gli manca ancora nella sua nuova avventura. A un mese dal suo arrivo, la suaHa toccato tre palloni in area nel primo tempo, uno solo nel secondo (per un totale di 43 palloni toccati). Ma queste cifre riflettono anche il. In diverse occasioni ci sono stati malintesi. A un certo punto lo abbiamo visto parlare e spiegare cosa si aspettava. Nelle ultime partite è il parigino che ha registrato la percentuale più bassa di passaggi riusciti nella trequarti di campo finale (a volte intorno al 60%)".

- Interpellato sul tema in occasione della conferenza stampa di vigilia della gara di ritorno dei playoff di Champions League contro il Brest (andata 0-3), il tecnico del PSGha spiegato:"Sono contento di lui. È ovvio che. Sono molto contento del modo in cui si sta comportando e allenando. È un acquisto a lungo termine. Non ho fretta".