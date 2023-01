Badri Kvaratskhelia, padre di Khvicha Kvaratskhelia, rilasciato un'intervista al media georgiano TV Imedi. Ecco le sue parole:



"Sono contento che siano venuti così tanti georgiani allo stadio in occasione di Napoli-Juve. Ero felice quando guardavo la bandiera georgiana. Ho avuto la sensazione di essere in Georgia. Tuttavia, mi rendo conto che sono a Napoli.

Quando sei allo stadio Maradona e guardi il calcio, non c'è felicità più grande di quella. Sono molto contento che Khvicha giochi nella squadra in cui ha giocato Maradona. Siamo arrivati il 27 dicembre, abbiamo festeggiato il Capodanno con tutta la famiglia. Stiamo facendo del nostro meglio per aiutarlo a sopportare un tale carico".