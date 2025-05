Getty Images

PSG, Kvaratskhelia: "L'Inter ha meritato la finale di Champions. Con loro dovremo stare attenti a una cosa..."

30 minuti fa



Al termine della sfida vinta per 2-1 dal PSG sull’Arsenal, che vale la finale di Champions League contro l'Inter, Khvicha Kvaratskhelia ha parlato a Prime Video. Queste le sue dichiarazioni:



"Sono molto emozionato e contento. E’ successo tutto in così poco tempo (riferito al suo arrivo a gennaio, ndr). L’Inter è una grande squadra che si è meritata di essere in finale di Champions League. Loro sono una squadra preparata e molto forte sui corner. Dovremo stare attenti, ma anche loro perché siamo una squadra tosta".