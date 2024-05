Getty Images

Kvaratskhelia-PSG, altro che 100 milioni: il Napoli fissa il prezzo

29 minuti fa



Non c'è solo Victor Osimhen nei piani del Paris Saint-Germain. Il club francese ha messo gli occhi anche su Khvicha Kvaratskhelia. Sarà un'estate movimentata e sicuramente fatta di apprensione per i tifosi partenopei che corrono il rischio di perdere contemporaneamente i due giocatori più significativi della squadra. Ieri è arrivata la conferma da parte dell'agente del georgiano, Mamuka Jugeli: "C'è l'interesse e l'offerta del PSG, tutto dipende dalla decisione del Napoli e del suo presidente".



LA RICHIESTA DI ADL - L'offerta del PSG è di 100 milioni per arrivare a Kvaratskhelia, ma a quanto pare non basterà. Perché De Laurentiis fissa il prezzo: per portare via il georgiano a Napoli ci vorrebbero quantomeno 150 milioni di euro. Tuttavia, l'orientamento del Napoli è definire il calciatore intoccabile, importante ripartire da lui dopo quest'annata. Ed è ritenuto incedibile anche per Conte, prossimo a diventare il nuovo allenatore del Napoli. Lo riporta il Corriere del Mezzogiorno.