La grande attesa per una sfida che da sola vale il prezzo del biglietto e confermare coi fatti che le difficoltà di inizio stagione.ed in particolare è pronto a prendersi la scenaa, che ha rilasciato un’intervista ad AS. “Avverto l’amore della gente, allo stadio come per strada, dove trovi sempre qualcuno che ti sorrida. Senza di loro non saremmo mai arrivati così lontano lo scorso anno”, ha detto l’attaccante georgiano.e non potevo crederci! Siamo saliti sul tetto del bus per festeggiare con loro e ancora conservo il cappello con la scritta “scudetto” che ho indossato”.Sulle sue origini: “E’ lì che ti diverti per davvero e, anche quando ho iniziato ad allenarmi e giocare con le mie prime squadre, poi mi ritrovavo con gli amici per strada., è una cosa che ti ripaga di tutti gli sforzi che ho fatto partendo da un piccolo paesino”.E’ vero che Guti e Cristiano Ronaldo sono stati i miei idoli, li osservavo e provavo ad imitare i loro colpi, le loro finte e i loro tiri. E’ stato come un sogno ricevere in regalo la maglietta di Guti, adoravo da bambino il suo modo di trattare il pallone. Ci siamo scambiati pure dei messaggi, è stato bello”.Sulla partita di stasera: “. E’ stato un grande traguardo arrivare ai quarti di Champions nella scorsa stagione, ma ora non vogliamo porci limiti”.Infine, una chiusura dedicata al paragone tra Spalletti e Garcia: “Per prima cosa devo ringraziare Spalletti, ha creduto in me e ha fatto crescere il mio potenziale. Non avrò mai abbastanza parole per manifestargli la mia gratitudine; ancora ci sentiamo e continua a sostenere il Napoli. Garcia è un grande allenatore, abbiamo bisogno di ancora un po’ di tempo per comprendere le sue idee tattiche ed i suoi concetti ma da parte del gruppo la disponibilità nei suoi confronti è massima”.