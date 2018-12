L'ex giocatore della Fiorentina Lorenzo Amoruso non perdona Giovanni Simeone dopo l'esultanza che tanto clamore ha destato: "Le scuse? Se vuoi farle in modo sincero, al 90′ vai sotto la Curva, ti metti la mano sul cuore e torni sui tuoi passi. Anche perché, oltre al dito, aveva detto delle frasi in spagnolo, chi ha letto il labiale se n’è accorto. Le scuse alla stampa in zona mista - spiega ai microfoni di Radio Bruno - sono indotte dalla società, so come funziona. Non le accetto anche perchè Simeone è sempre stato coccolato dai tifosi. Si era già sbloccato col Sassuolo, quindi anche la storia dello sfogo non regge. Ora deve stare zitto e riconquistarsi la fiducia sul campo. Mandarlo via? Non esageriamo, non succederà. Ma non è un campione e non lo sarà mai".