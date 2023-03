, uno degli ultimi 10 come li abbiamo catalogati per tanti anni - quando il 10 inventava calcio - un panda che ha saputo riassumere nel suo gioco fantasia e geometrie, irrorando di modernità un modo di stare in campo antico.. Ha 34 anni, ha messo in fila diciassette stagioni da professionista, ha giocato ad alti livelli in Bundesliga, Liga e Premier League, ha diviso il suo, ha disputato tre Mondiali (Sudafrica 2010, forse i migliori dal punto di vista personale, Brasile 2014 e Russia 2018), si è laureatocon la Germania più forte degli ultimi cinquant’anni e ha messo in bacheca una quindicina di trofei. Insomma: Ozil può dirsi ampiamente soddisfatto della sua brillante carriera., trequartista più che mezzala, dotato di un dribbling secco e di una visione periferica straordinaria (molti i suoi assist no look), sostenuto da un fisico d’altri tempi, per niente pompato, anche se fatto col fil di ferro. La gioia di giocare a pallone gli deriva dalla sua, la disciplina invece l’ha imparata nei settori giovanili tedeschi. L’eleganza, il tocco di palla, le soluzioni di gioco mai banali. Ha iniziato nello Schalke 04, ha chiuso - ma senza lasciare il segno - con l’Istanbul Basaksehir allenato dall'ex interista Emre Belözoğlu. In mezzo Werder Brema, Real Madrid, Arsenal, Fenerbahce.. Pezzo forte del suo repertorio: l’. Però 4-5 gol a stagione li ha sempre fatti (addirittura 23 nelle 92 presenze in Nazionale, praticamente un gol ogni quattro partite) con il picco delle 9 reti segnate nell’ultima anno a Madrid.C’erain panchina, lo spogliatoio dei Blancos era una polveriera. C’è un aneddoto che merita di essere raccontato. Nell’intervallo di una partita di Liga, Mou affrontò a muso duro Ozil. E lo accusò:”. E ancora: “Non abbiamo bisogno di te, vai a farti la doccia”. Ozil, furioso e livido di rabbia, non disse nulla, gettò per terra la maglia e se ne andò.. Questo è stato Ozil, figlio di immigrati turchi a Gelsenkirchen, ultimo di quattro fratelli, timido e solitario, gli occhi a palla, lo sguardo assonnato e una vita - fuori dal campo - che ha spesso fatto discutere.Si è spesso esposto, creando casi diplomatici. Una volta, accusando il paese di persecuzione nei confronti della popolazione uigura (a minoranza islamica) nella regione nord-occidentale dello Xinjiang; tanto che la tivù di stato cinese rifiutò di mandare in onda il big match di Premier, la sfida tra l’Arsenal, la squadra dove giocava all’epoca, e il City., accusato della repressione curda e di svariate atrocità. Anche quella volta: caso diplomatico, con la Merkel costretta ad intervenire personalmente. E quando ha dato l’addio alla Nazionale tedesca ha spiegato di aver sentito “razzismo e mancanza di rispetto”., questa è la verità. E nemmeno dai suoi datori di lavoro. Alcune recenti intercettazioni hanno portato alla luce i commenti velenosi di Florentino Perez nei suoi confronti, quando ruppe col club e se ne andò all’Arsenal. “Non era un buon professionista. Era ossessionato dalle donne. Usciva la notte con le sue amanti e stava senza dormire per ore e ore”.