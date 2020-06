Via dal Paris Saint-Germain, prima della fine della stagione. Thomas Meunier ha deciso, non rinnoverà il contratto in scadenza il 30 giugno e non prolungherà il rapporto con la squadra parigina fino ad agosto. Via subito, senza giocare la Champions League estiva, dal primo luglio sarà protagonista con una nuova squadra. L'esterno belga, in grado di giocare in una difesa a 4 o come quinto di destra in un centrocampo a 5, è stato nei pensieri di Inter e Juventus, che hanno valutato il suo profilo a parametro zero. Ora è arrivato il momento di scegliere.