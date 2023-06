Un terremoto, un fulmine a ciel sereno che per forza di cose andrà ain attesa di quello di Ricky Massara,e quella che sarà la gestione societaria, tecnica e del mercato."Le responsabilità di Maldini saranno assegnate a un gruppo di lavoro integrato che opererà in stretto contatto con il Coach della prima squadra, riportando direttamente all'Amministratore Delegato": il comunicato diramato nel pomeriggio da parte del club rossonero testimonia, a partea come l'ex numero 3, quello che sarà, in pieno stile a stelle e strisce.- Un rischio pazzesco, ma voluto.hanno deciso di prendere di petto la situazione, diventandonel gestire e controllaree che dovrà collaboraredella prima squadra, definito appositamente in modo anglofono per esaltarne le nuove responsabilità, ovvero Stefano- Opereranno in maniera contigua, con Furlani a monitorare, mal'ultimo baluardo di continuità con il passato.- Per esempio sul mercato, a differenza di quanto avveniva in passato, nel quale l'allenatore indicava i ruoli e Maldini e Massara provvedevano a mettergli a disposizione i calciatori, ora avrà l'onore e l'onere diin soldoni se non gradirà un giocatore, questo non verrà preso.nel senso che non porterà avanti le compravendite optando per la designazione degli interpreti da rilevare, ma. Un salto di qualità che Pioli dovrà dimostrare di meritare, in un ambiente che, dopo il ribaltone delle ultime ore, sarà tutt'altro che facile attorno a lui.@AleDigio89