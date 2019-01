Un altro colpo a parametro zero attende la Serie A. O meglio sono almeno 3 i club che stanno provando il grande colpo in vista del prossimo mercato estivo. E l'affare corrisponde al nome di Hector Herrera centrocampista messicano in uscita dal Porto che nelle prossime settimane prenderà una decisione finale sul proprio futuro.



IL PASSAPORTO - Di un possibile approdo in Italia si è parlato a lungo nel corso delle ultime tre sessioni di mercato eppure le richieste del Porto prima e lo status da extracomunitario poi hanno sempre frenato ogni genere di trattativa. Oggi la situazione è completamente differente: il club portoghese è stato tagliato fuori dato il contratto in scadenza a fine anno e lo status da extracomunitario verrà presto azzerato perchè il suo entourage è al lavoro per l'ottenimento del passaporto portoghese. L'AGENTE IN ITALIA - Trattare ora è solo questione di cifre e progetti dato che Herrera, a 28 anni, è alla ricerca della definitiva consacrazione a livello europeo. Il suo agente Gabriel Moraes è atteso in Italia dove incontrerà sicuramente l'Inter, il club ad oggi in pole position per strapparlo a zero. In Portogallo percepisce 2 milioni di euro annui più bonus e chiede almeno di arrivare al doppio. La Roma segue a ruota, anche se i profili seguiti da Monchi sono oggi più giovani e futuribili. Un incontro ci sarà, anche per ascoltare le richieste del giocatore. Infine, escludendo la concorrenza di club esteri (Spagna e Inghilterra) c'è il Milan a cui è stato proposto in passato e per cui potrebbe rappresentare un'opportunità. Lui vuole un progetto per giocare la Champions League ad alti livelli, sarà questa la chiave più importante in sede di trattativa, i prossimi incontri saranno decisivi.