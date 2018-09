Per Vittorio Parigini l'esodio con la maglia del Torino non è ancora arrivato, nel frattempo il calciatore classe 1996, cresciuto proprio nel vivaio granata, ha avuto il modo di mostrare le proprie qualità con la maglia della nazionale Under 21. Ai microfoni di Tuttomercatoweb, il procuratore del calciatore, Paolo Paloni, ha parlato del futuro del giocatore e del possibile rinnovo di contratto.



“Siamo sereni e pronti a parlarne. Vittorio è un titolare dell'Under 21, un patrimonio per il Torino. È un grande tifoso del Toro, lui come tutta la sua famiglia".



Poi sulla stagione in corso: "Vittorio è a disposizione del Mister e cercherà di sfruttare tutte le occasioni che arriveranno. L’esterno di centrocampo? Ha corsa, qualità e forza fisica per interpretare questo ruolo. E’ un atleta e un perfezionista nel suo lavoro. Cura molto i dettagli. Può essere una sorpresa in questa stagione. Aspetta la sua occasione per dimostrare il proprio valore”.