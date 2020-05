A gennaio Alessandro Tripaldelli ha avuto la possibilità di lasciare il Sassuolo per trasferirsi all'Atalanta o al Torino: a rivelarlo è stato l'agente del terzino, Luigi Lauro, in un'intervista rilasciata a gianlucadimarzio.com.



"Atalanta su tutte e Torino si erano dette interessate a lui, sia per le potenzialità tecniche in un ruolo dove ci sono pochi profili a livello nazionale e internazionale, sia per le condizioni contrattuali. Purtroppo si è dovuto operare di ernia inguinale e non si è fatto nulla. Sarebbe rimasto fermo circa 25/30 giorni. Le squadre a gennaio hanno bisogno di giocatori già pronti”.