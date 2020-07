Intervistato da Marte Sport Live, il noto agente ed intermediario, Sabatino Durante ha parlato del sempre più probabile acquisto di Osimhen da parte del Napoli.



CARATTERISTICHE - "E’ un giocatore che ricorda il primo Duvan Zapata, ha bisogno di spazio per la sua velocità e dovrà crescere molto dal punto di vista tattico. Avrà bisogno di un periodo lungo di adattamento".



60 MILIONI - "La cifra spesa dal Napoli mi sembra assurda: parliamo di 60 milioni di euro! Non vorrei che ci fosse grande propaganda. È stato venduto Mauro Icardi a 50 milioni di euro! Qualcosa non mi quadra”.