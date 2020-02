Intervistato da Tuttosport, l’agente Giacomo Petralito da sempre molto attivo in Bundesliga, ha parlato di Ralf Rangnick e del suo possibile approdo al Milan: "È un allenatore estremamente moderno che però affonda le sue radici in Lobanovski e Sacchi. La sua filosofia di gioco è molto offensiva, ma non è certo un tecnico che trascura la fase difensiva. Credo che uno come Rangnick non avrebbe difficoltà ad ambientarsi. E poi è uno che valorizza i giocatori. Milan? Da quando sono andati via Galliani e Berlusconi sono stati investiti tanti soldi e non tutti nel modo appropriato. Ora il Milan deve rinascere e serve un progetto che possa veramente puntare sui giovani più talentuosi per riaprire un ciclo".