German Pezzella è per il momento molto lontano dal Torino. Il procuratore del difensore argentino, Martin Guastadisegno, ai microfoni di TMW, ha infatti allontanato il difensore dalla squadra granata.



"Non ho mai parlato con il Torino. Ci sono tanti club che lo seguono, ma finora non è arrivata nessuna offerta ufficiale. In quel caso, la valuteremo con la Fiorentina. Ma finora non abbiamo mai parlato di futuro con la società viola: il giocatore ha ancora un anno di contratto e in caso di offerte vedremo” ha dichiarato l'agente.