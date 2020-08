"Alex ha fatto una scelta importante quando ha deciso di venire a Napoli. Siamo in contatto continuo con la società azzurra, un calciatore della sua età deve giocare e siamo disposti ad andare in prestito se dovesse servire". Parole queste pronunciate da Federico Pastorello, il procuratore di Meret, rilasciate a La Domenica Sportiva Estate.



Parole che hanno permesso la riapertura della trattativa tra Torino e Napoli per il passaggio in granata dell'estremo difensore nel caso in cui Salvatore Sirigu dovesse essere ceduto.