Tra i relatori del Football Forum catch up che si è tenuto all’Hilton di Fiumicino, c’era anche Jonathan Barnett, uno dei principali agenti che tra gli altri gestisce anche Camavinga, Szczesny e Kalulu. Intervenuto durante il forum, il procuratore ha parlato così:



“Non combatteremmo la Fifa senza Raiola, mi ricordo ancora la prima volta che è andato a discutere con loro. Fu il primo ad alzare la voce, e oggi vorrei fosse qui a combattere l'ingiusta e illegale decisione della FIFA sugli agenti".



“Noi procuratori non siamo contro le normative, ma siamo gli unici che conosciamo davvero questo business. Dalla Fifa guardano alla stampa solo per essere rieletti, ma chi non è del settore non può parlare. Sono molto stufo di chi scrive che noi agenti non siamo brave persone, quando ci sono figure della FIFA e dei dirigenti che sono andate in prigione per altri reati. Noi siamo brave persone. La cosa più logica sarebbe che la Fifa si unisca noi, ma senza regolarci".