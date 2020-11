Tra i milioni di messaggi di cordoglio ed affetto giunti in queste ore da tutto il mondo all'indirizzo di Diego Armando Maradona c'è anche il ricordo di Alessio Sundas, procuratore tra gli altri anche di diversi professionisti molto vicino al Pibe de Oro: "Sono il manager di Guillermo Szeszurak, che di Diego ha fatto le veci in panchina in diverse sue avventure da allenatore, e in questo

momento ci siamo sentiti per le condoglianze. Era ovviamente distrutto. Ho sentito anche il figlio, Diego Armando Junior, che vive a Napoli ed è altrettanto scioccato. D'altra parte come si può non esserlo quando si perde un padre o un amico fraterno? Ma la scomparsa di Maradona scuote tutto il mondo, anche chi come me lo conosceva soltanto marginalmente. Ecco perchN nei prossimi giorni proverò ad organizzarmi con il mio staff di collaboratori della American Group Sports Management per volare da Miami in Argentina e salutarlo l'ultima volta e ringraziarlo per ciò che ci ha donato. Grazie Diego!".