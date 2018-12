La Cina tenta Fabio Borini. Lo Shenzhen Fc fa sul serio per il giocatore del Milan, la volontà è quella di acquistarlo a titolo definitivo già in questa sessione invernale di calciomercato. Il giocatore è lusingato dall'interesse ed è pronto ad ascoltare i dettagli economici.



AGENTE IN CINA - Secondo quanto appreso in esclusiva da calciomercato.com, l'agente del giocatore partirà quest'oggi per Honk Kong. De Fanti incontrerà la dirigenza dello Shenzen per un primo summit ufficiale. Da un lato ci sarà da trovare l'accordo economico sull'ingaggio e il contratto, dall'altro verrà ricevuta l'offerta del club cinese da recapitare al Milan. La trattativa è partita, Borini può salutare il Milan dopo una stagione e mezza.