Questa mattina Andy Bara, l’agente del neo acquisto della Fiorentina Josip Brekalo, ha rilasciato una lunga intervista al portale sportivo Sportske al quale ha illustrato le motivazioni dietro la scelta del suo assistito di trasferirsi a Firenze. Queste le sue parole:



“Non puoi rifiutare la Fiorentina. È un club gigante, tra un mese apriranno il miglior centro sportivo d’Italia. La Fiorentina è sempre un club con la massima ambizione possibile, e lì vedono in Josip un giocatore che porterà loro più qualità. C’erano tanti club che volevano Josip, ma la Fiorentina è stata la nostra prima scelta appena ci ha contattato. La trattativa tra Wolfsburg e Fiorentina è stata però molto lunga, è durata diverse settimane, quindi a un certo punto abbiamo pensato che da quel trasferimento non sarebbe venuto fuori nulla. Per fortuna non è stato così, ha dettato legge la determinazione della Fiorentina. Il che ha impressionato Josip e tutti noi”.



Ha parlato anche della trattativa con la Dinamo Zagabria: “Non so cosa dire su Dinamo e Josip, è stata una situazione abbastanza insolita. Nei momenti in cui sembrava che dalla Fiorentina non sarebbe uscito niente, abbiamo preso contatto con la Dinamo. È il club di Josip, la città di Josip, e Josip non ha rifiutato l’idea di tornare. Abbiamo incontrato l’allenatore e direttore sportivo Anta Čačić solo una volta per caso all’uscita dal club, dopo l’incontro che abbiamo avuto con Marko Vukelić. Čačić è rimasto sorpreso dal fatto che si stesse parlando del possibile ritorno di Brekalo alla Dinamo e non ha mostrato alcun desiderio specifico, quindi direi nessun interesse per il suo arrivo. […] Ma quello è il passato, la Fiorentina è il presente e il futuro, e di questo siamo molto contenti”.



Infine ha spiegato il perche della diffcile stagione di Brekalo al Wolfsburg: “Direi che è stato un insieme di sfortunate circostanze. Quest’estate il Wolfsburg era convinto che il Torino avrebbe acquistato Josip, e quelle trattative sono durate a lungo, ma il Torino non era pronto a pagare quanto riportato dal Wolfsburg. Il Wolfsburg ha acquistato due ali durante quel periodo e Josip era irremovibile sul fatto che non avrebbe prorogato il contratto. Pensavamo che Josip si sarebbe imposto ancora, che l’arrivo di Kovač gli avrebbe giovato. alla fine, tutto è finito con lui che non ha giocato, perdendo il Mondiale per questo, ed è per questo che andarsene in inverno è stata l’unica scelta per Josip. Anche la panchina lo stava uccidendo. Crediamo che giocando alla Fiorentina Zlatko Dalić tornerà presto a farsi sentire”.