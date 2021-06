Davide Lippi, l'agente di Martin Caceres, a margine dell'evento di apertura della finestra estiva del calciomercato ha parlato del futuro del suo assistito. Futuro che sarà lontano da Firenze e che potrebbe essere invece a Torino, ma nella sponda granata della città.



"Ha un contratto in scadenza e non penso che resterà alla Fiorentina. Il Torino? Adesso è in Copa America ma da tempo stiamo lavorando per trovare soluzioni. Il mercato è ancora molto lungo" ha dichiarato Lippi.