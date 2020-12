Il giorno della verità. Era in programma oggi l'incontro tra la dirigenza del Milan e Gordon Stipic, agente di Hakan Calhanoglu. Sul piatto l'offerta da 3-3,5 milioni dei rossoneri, a fronte di una richiesta da 6. Oggi il primo faccia a faccia decisivo per il turco, in scadenza a giugno 2021



LUNGO SUMMIT - Gordon Stipic è arrivato a Casa Milan intorno all'ora di pranzo e il summit è durato per circa 3 ore alla presenza di Paolo Maldini e Frederic Massara. Nelle prossime ore si attendono aggiornamenti.





PASSI AVANTI - Secondo quanto appreso da Calciomercato.com l'incontro è stato positivo, c'è stato un dialogo costruttivo e qualche passo avanti è stato fatto. Non è bastato per la fumata bianca definitiva e sono stati fissati nuovi summit nelle prossime settimane per provare a portare avanti il discorso rinnovo.