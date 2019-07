Ilsi sdoppia in questo caldo mese di luglio: la squadra si abitua agli schemi e ai metodi di Giampaolo mentre è impegnata nella International Champions Cup negli Stati Uniti, Boban, Maldini e Massara continuano da Milano le operazioni per il rafforzamento della rosa a disposizione del tecnico, portando avanti contatti con agenti e dirigenti, gli operatori che muovono il mercato., due giocatori in orbita rossonera.Soprattutto Correa, prima scelta di Boban e Maldini per l'attacco del Diavolo. L'operazione con l'non si è fermata dopo il mancato trasferimento dial, che avrebbe garantito fondi importanti per finanziare l'affare, ma restano ancora diversi dettagli da definire: distanza sui bonus con i Colchoneros (valutazione complessiva:), mentre per Correa si studia un contratto, con la parte variabile dell'ingaggio da perfezionare. Non solo Correa, con i Jimenez i discorsi si estendono anche a Zaracho, trequartista argentino classe '98 del, con cui ha un contratto fino al 2022:Correa e Zaracho i due nomi più vicini al Milan, ma c'è un terzo nome da non sottovalutare:. Il 10 dell'fa parte della scuderia di Jimenez e non è un nome nuovo dalle parti di Casa Milan,nell'ultimo periodo della sua gestione rossonera e studiava il possibile colpo per l'estate. Ora la pista che porta all'argentino si è raffreddata, ma le recenti dichiarazioni del ds dei friulani Marino ("") lascia intendere che ci siano margini di trattativa.e per caratteristiche tecniche De Paul si adatterebbe ai dettami di Giampaolo, se l'Udinese rivedesse al ribasso la sua iniziale pretesa (40 milioni) allora la pista potrebbe riaccendersi. FANTACALCIOMERCATO , il gioco più appassionante e divertente del web.Si può giocare solo su CALCIOMERCATO.COM e la partecipazione è GRATUITA.Basta essere registrati a Calciomercato.com e cliccare su fanta.calciomercato.com