Il procuratore di Alessio Cragno, l'ex portiere Graziano Battistini, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Centotrentuno.com riguardo alle voci di un interessamento del Torino per il portiere del Cagliari.



“Chiacchiere ce ne sono sempre, può starci che Alessio sia un portiere che piace e che viene accostato a più club ed è normale che finisca nell’attenzione di più di una società in questo determinato periodo della stagione. Però al momento più che di qualche classica chiacchierata non c’è stato niente con il Torino” ha dichiarato Battistini.