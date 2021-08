L'agente di Ebrima Darboe, centrocampista classe 2001 della Roma, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni a Calciomercato.com: "Quando leggo sui giornali di ipotesi prestito o di favole finite per Darboe mi viene sempre il sospetto che quando si parla di mercato, di trasferimenti o rinnovi si perda un po’ la misura delle cose. La Roma non ci ha mai parlato di ipotesi prestito e Ibra è concentrato completamente sul suo percorso nella Roma. Fare bene e lavorare con l’allenatore e la squadra ogni giorno. Questo solo conta adesso. Darboe è un calciatore in continua crescita che scende in campo in ogni partita mettendo tutto il suo talento e il suo impegno con sacrificio e amore per questa maglia".



"Troppo presto si bruciano calciatori senza avere nessun elemento tecnico. Questo non può accadere a Ibra che resta focalizzato sul suo percorso nella Roma con Mister Mourinho. Incontreremo Thiago Pinto nei prossimi giorni e parleremo di tutto e saremo noi a fare dichiarazioni nessun altro".